Події

07:46 11.09.2023

КРИВИЙ РІГ АТАКУЄ ГРУПА УДАРНИХ ДРОНІВ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

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КРИВИЙ РІГ АТАКУЄ ГРУПА УДАРНИХ ДРОНІВ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

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