КРИВИЙ РІГ АТАКУЄ ГРУПА УДАРНИХ ДРОНІВ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
КРИВИЙ РІГ АТАКУЄ ГРУПА УДАРНИХ ДРОНІВ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
КРИВИЙ РІГ АТАКУЄ ГРУПА УДАРНИХ ДРОНІВ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ
Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський
Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський
Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків
На фронті за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, у ЗС України частковий успіх поблизу Кліщіївки
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