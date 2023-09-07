Кулеба та Блінкен обговорили надання Україні ATACMS: ця опція залишається відкритою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після обговорення з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання щодо далекобійних ракет ATACMS заявив, що "ця опція залишається відкритою".

"Докладно проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Були дуже предметні розмови. Я радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусії всередині Адміністрації призводитимуть до позитивного рішення. Сьогодні ми зупинилися на цьому окремо", - сказав Кулеба. спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Як зазначив Кулеба, вони з Блінкеном багато говорили про зброю, він подякував США за вже ухвалені рішення.

“Державний секретар повернеться до Вашингтона з максимально точним розумінням наших потреб. Ми обговорили посилення протиповітряної оборони”, – додав він.

Зокрема, Кулеба озвучив Блінкену кількість систем ППО, необхідних для захисту українських міст та “зернового коридору”.

Окрім того, глава МЗС України поінформував держсекретаря США про намір провести Перший форум оборонних індустрій у Києві.

“Я дякую держсекретарю за підтвердження, що США та американські компанії візьмуть участь у цьому важливому заході”, - повідомив Кулеба.

Також міністр підкреслив, що Україна ніколи не закликала ввести американські війська на територію України і ніколи цього не робитиме.