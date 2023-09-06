Події

17:37 06.09.2023

Світ повинен засудити антисемітські заяви Путіна - посольство України в Ізраїлі

1 хв читати

Чергова заява президента РФ Володимира Путіна щодо єврейського походження очільника Української держави Володимира Зеленського є свідченням укорінення антисемітизму у керівництва Росії, йдеться в заяві Посолства України в Ізраїлі, опублікованій у Facebook.

«Путін пов'язав єврейське походження президента України з прославлянням нацизму. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента - це черговий прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт», - йдеться в заяві.

В Посольстві наголосили, що така позиція має сприяти консолідації зусиль з підтримки України.

«Ізраїльський уряд повинен розуміти, що Путін своїми жорсткими словами проти президента Зеленського лише ще раз доводить, чому Ізраїль повинен підтримувати Україну та президента Зеленського у цей важкий час», - зазначили у диппредставництві.

При тому, зауважили: «Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські заяви російського президента».

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена

Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

ОСТАННЄ

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена

Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень

Європейське оборонне агентство підписало контракти з промисловістю на закупівлю боєприпасів калібром 155 мм

Кличко обговорив із виконавчим директором Fraport відновлення українських аеропортів, включно зі столичним

Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

Кількість поранених від удару по Костянтинівці збільшилася до 31 людини - Офіс генпрокурора

16 людей загинули, ще 28 травмовані внаслідок удару РФ по ринку в Костянтинівці, триває розбір завалів - глава МВС

Шмигаль про обстріл Росією Костянтинівки: Серед загиблих є дитина, щонайменше 20 осіб поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА