Світ повинен засудити антисемітські заяви Путіна - посольство України в Ізраїлі

Чергова заява президента РФ Володимира Путіна щодо єврейського походження очільника Української держави Володимира Зеленського є свідченням укорінення антисемітизму у керівництва Росії, йдеться в заяві Посолства України в Ізраїлі, опублікованій у Facebook.

«Путін пов'язав єврейське походження президента України з прославлянням нацизму. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента - це черговий прояв глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт», - йдеться в заяві.

В Посольстві наголосили, що така позиція має сприяти консолідації зусиль з підтримки України.

«Ізраїльський уряд повинен розуміти, що Путін своїми жорсткими словами проти президента Зеленського лише ще раз доводить, чому Ізраїль повинен підтримувати Україну та президента Зеленського у цей важкий час», - зазначили у диппредставництві.

При тому, зауважили: «Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські заяви російського президента».