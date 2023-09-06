Силы обороны сдерживали врага на пяти направлениях, состоялось около 30 боестолкновений – Генштаб

Враг пытался атаковать на пяти направлениях – в течение суток состоялось 28 боевых столкновений, информировал Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 06.00 среды.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крохмального на Харьковщине. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области, Торское, Северск, Спирное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы, пострадали не менее 8 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаки противника в районах Железнянское, Клищеевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более15 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.