Події

07:17 06.09.2023

Силы обороны сдерживали врага на пяти направлениях, состоялось около 30 боестолкновений – Генштаб

2 хв читати
Силы обороны сдерживали врага на пяти направлениях, состоялось около 30 боестолкновений – Генштаб

Враг пытался атаковать на пяти направлениях – в течение суток состоялось 28 боевых столкновений, информировал Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 06.00 среды.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Ветеринарного - Харьковской. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крохмального на Харьковщине. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области, Торское, Северск, Спирное Донецкой области. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы, пострадали не менее 8 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаки противника в районах Железнянское, Клищеевка, Белая Гора Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Роботино, Орехов, Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более15 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

 

Теги: #сводка #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 06.09.2023
Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

Протягом доби російські війська завдали 40 авіаударів по Україні

19:48 05.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику за добу

19:38 05.09.2023
Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Генштаб ЗС України: За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

19:14 05.09.2023
Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Росіяни за добу завдали 32 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

08:01 05.09.2023
Сили оборони ліквідували 560 окупантів

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

19:18 04.09.2023
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику

19:18 04.09.2023
Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони протистоять противнику на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

18:56 04.09.2023
Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

07:59 04.09.2023
Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

Сили оборони ліквідували 460 окупантів і 37 БПЛА за добу

07:14 04.09.2023
Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 78 авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські БпЛА майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області, одна людина загинула, є руйнування

Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

ВР відновила декларування для чиновників, але без відкритого реєстру

Президент вніс до ВР подання про призначення Умєрова міністром оборони

ВР ухвалила закон про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій

ОСТАННЄ

Велика Британія оголосить ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Ракетна атака на Київ була комбінованою, усі ворожі цілі знищені силами ППО

6 вересня: Яке сьогодні свято

Російські БпЛА майже три години атакували Ізмаїльський район Одеської області, одна людина загинула, є руйнування

США проведуть черговий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - Пентагон

Громадяни Білорусі, які постійно живуть за кордоном, не зможуть продовжувати паспорти в посольствах і консульствах

На півдні Одеської області працює ППО - Братчук

Понад половина чиновників подали декларації за 2021 рік за відсутності обов'язку це робити - голова НАЗК

Північна Корея відповість за постачання зброї Росії для використання проти України - Салліван

Освіта не повинна стати лазівкою для ухилення від мобілізації - Лісовий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА