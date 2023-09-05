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16:37 05.09.2023

К началу отопительного сезона завершится реконструкция крупнейшей тепломагистрали на Подоле – Кличко

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К началу отопительного сезона завершится реконструкция крупнейшей тепломагистрали на Подоле – Кличко

К началу отопительного сезона будет завершена реконструкция крупнейшей тепловой сети, которая обеспечивает теплом Подол, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале во вторник.

"Сегодня проверил, как идет реконструкция тепловой магистрали самого большого диаметра - 720 мм, что снабжает теплом весь Подол. За последние пять лет на этом участке обнаружили более 40 повреждений", – написал он.

Как проинформировал Кличко, первый этап комплексной перекладки на объекте был начат в 2020 году – тогда была выполнена модернизацию магистральной теплотрассы протяженностью более 1,5 км.

В настоящее время идет второй этап. Уже выполнен капремонт оборудования тепловой камеры, а также призведена замена изношенной запорной арматуры и строительных конструкций. Перевод магистрали осуществляется от теплокамеры к теплокамере. Вместо изношенной тепломагистрали прокладываются предварительно изолированные трубы европейского образца, оборудованные системой сигнализации о повреждениях.

"Реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения почти для 400 жилых домов, трех лечебных заведений, 51 учебного заведения и 423 ведомств", – отметил мэр города.

Как он подчеркнул, подготовка к зиме является в настоящее время главным приоритетом для столичных властей.

"Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", – написал Кличко.

В 2023 году из городского бюджета направлено более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, поврежденных в результате вражеских обстрелов, а также на приобретение передвижных котельных. Также осуществляется оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.

 

Теги: #киев #кличко #теплосети

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