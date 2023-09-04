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18:56 04.09.2023

Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

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Росіяни за добу завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали п'яти ракетних і 68 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли з РСЗВ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби ворог завдав п'яти ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

Теги: #генштаб_зсу

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