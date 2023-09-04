Голова ВАКС: Оприлюднення НАБУ й САП результатів негласних слідчих дій - ходіння по тонкому льоду

Публічні заяви Національного антикорупційного бюро (НАБУ) й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не впливають на розгляд справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), проте небезпечним є оприлюднення матеріалів негласних слідчих дій до їх розгляду в суді, наголошує голова ВАКС Віра Михайленко.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова суду розповіла, що їй не відомі випадки непроцесуального звернення прокурорів або детективів до суддів у конкретних справах. "І це дійсно підтверджує розмежування функцій детективів, прокурорів і суду", - наголосила Михайленко.

Вона звернула увагу на те, що публічні заяви НАБУ й САП не впливають на майбутній розгляд у суді.

"Ми розуміємо і поділяємо бажання громадськості знати про справи, які розслідують детективи НАБУ за процесуального керівництва САП, а також відкритість питань, що викликають значний суспільний інтерес", - сказала голова суду.

Водночас Михайленко зазначила, що "оприлюднення матеріалів досудового розслідування, зокрема результатів негласних слідчих (розшукових) дій, до моменту, коли вони стають предметом розгляду в суді, - це як пересування по тонкому льоду: дуже небезпечно як у контексті таємниці досудового розслідування, так і в частині використання відповідної інформації зацікавленими суб'єктами".