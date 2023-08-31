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15:31 31.08.2023

У Києві з 25 вересня вводять перепустки нового формату для пересування під час комендантської години, старі потрібно буде здати - Попко

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З 25 вересня в Києві запроваджують перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години, заявки на отримання нових перепусток можна буде подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

“Система перепусток має систематично оновлюватися, щоб ними користувалися лише ті, хто належить до підрозділів сектору безпеки і оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади”, - цитує начальника КМВА Сергія Попка пресслужба в телеграм-каналі.

Як наголосив Попко, “ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються на вимогу правоохоронців або військових. Згідно з процедурою, старі перепустки необхідно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку. Мешканцям та гостям міста Києва нагадую - комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими та не порушуйте правил”, - сказав Попко.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/2907

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