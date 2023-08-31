Події

15:26 31.08.2023

П'єро Чиполлоне змінить Фабіо Панетту в керівництві ЄЦБ

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Заступник голови Банку Італії П’єро Чиполлоне може змінити співвітчизника Фабіо Панетту у Виконавчій раді Європейського центрального банку, пише Financial Times.

Чиполлоне виявився єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, повідомив президент Єврогрупи Паскаль Донохью. Його кандидатуру обговорюватимуть на наступному засіданні Єврогрупи 15 вересня.

Панетта полишить керівництво ЄЦБ 1 листопада, щоб очолити Банк Італії.

Чиполлоне вивчав економіку в Римському університеті Ла Сапієнца і в Стенфордському університеті в Каліфорнії. Він працює в італійському ЦБ з 1993 року, одна з його спеціалізацій - цифрові валюти.

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