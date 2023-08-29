США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН
США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН
США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН
Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання
Альтернативний морський маршрут експорту українського зерна може бути розвинений і укріплений - Кулеба
Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання
ЗС України стримали наступ окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було понад 30 бойових зіткнень
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