Події

20:33 29.08.2023

США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН

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США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН

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