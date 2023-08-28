На куп'янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону в Бєлгородській області

Противник продовжує спроби наступати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, скрізь тривають важкі бої, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На куп'янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону в Бєлгородській області. Шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб прорвати її. На лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше від Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області", - написала вона в телеграм-каналі.

За словами Маляр, на бахмутському напрямку противник намагається всіма силами стримати просування українських сил уперед. Зокрема, ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення в районах Оріхове-Василівка та Кліщіївка Донецької області.

"Під час ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та в центральній частині Кліщіївки Донецької області. Звільнена площа на бахмутському напрямку становить 44 кв. км. Звільнено за тиждень 1 кв. км", - повідомили в Міноборони.

Також на авдіївському, мар'їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Як зазначила Маляр, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара Донецької області.