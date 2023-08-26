Українська авіація за добу завдала 14 ударів по скупченню військ і техніки противника

Повітряні сили ЗСУ завдали 2 удари по ворожих пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу противника і 2 по ворожих зенітно-ракетних комплексах, повідомляє Генеральний штаб.

Своєю чергою, як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 зенітно-ракетні комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Водночас протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних і 34 авіаційних удари, здійснили 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак загинули та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - наголосили в штабі.

Разом із тим, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.