Буданов рассказал, сколько военных самолетов осталось у РФ

В воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов, однако, бомбардировщиков Ту-22 среди них не много, а на днях стало на 4 борта меньше, сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

“436 российских самолетов. Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 - и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают. Которые "гробами" стоят - их немножко больше", - сказал он в интервью изданию "Радио Свобода".

По словам Буданова, во время операций на военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены. Повреждения еще одного (пятого) борта под вопросом.

Буданов добавил, что украинской разведке хорошо известны люди, которые это выполнили. Они имеют с ними прямую связь. Однако, конкретное подразделение исполнителей глава ГУР не называет.

"Это люди, которые с территории российской федерации выполнили определенные задачи", - резюмировал он.