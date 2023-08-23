Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 1 - по пункту управління, а також ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 2 артилерійські засоби на вогневих позиціях агресора.