Протягом доби ворог завдав дев'яти ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупанти завдали дев'яти ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснили 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У зведенні, оприлюдненому ввечері в середу, уточнюється, що протиповітряна оборона знищила вночі 12 БПЛА Shahed-136/131.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 124 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Противник також завдав авіаційних ударів у районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області, Довжика, Чугунівки, Шийківки Харківської області, Твердохлібового Луганської області, Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області, Оріхова, Роботиного Запорізької області, Берислава, Одрадокам'янки, Львового, Херсона Херсонської області, а також у районі Ізмаїла Одеської області.