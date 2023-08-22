У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ СЕВАСТОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ СЕВАСТОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ СЕВАСТОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Сили оборони відбили атаки окупантів під Авдіївкою та Мар'їнкою, наступ на мелітопольському напрямку триває
Окупанти завдали ракетних ударів по смт Чкаловському на Харківщині, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА
Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи
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