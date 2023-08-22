Події

21:50 22.08.2023

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ СЕВАСТОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ СЕВАСТОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

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