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21:16 19.08.2023

Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу та лідерами політпартій Швеції

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу Андреасом Норленом і лідерами політичних партій Швеції, під час якої вони обговорили реалізацію Формули миру та інтеграцію України в ЄС, повідомляє пресслужба глави держави в суботу ввечері.

Зазначається, що під час зустрічі особливу увагу приділили реалізації Української Формули миру. Зокрема, Зеленський наголосив на важливості практичного залучення Швеції до реалізації пунктів Формули щодо гарантування радіаційної, ядерної та екологічної безпеки.

"Президент подякував за підтримку з боку Риксдагу його пропозицій щодо встановлення сталого та справедливого миру", - сказано в повідомленні.

Крім цього, сторони обговорили кроки щодо "наближення України в ЄС". Як повідомляється, президент України висловив подяку Риксдагу за вагому підтримку на цьому шляху під час головування Швеції в Раді ЄС у першому півріччі 2023 року.

Також Зеленський подякував шведським парламентаріям за солідарність з Україною в боротьбі проти російської агресії та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій країні, а також за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.

"Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн на цьому напрямі", - зазначив він.

 

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