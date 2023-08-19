Події

13:14 19.08.2023

ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД

1 хв читати

ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

Кількість жертв ракетного удару по Чернігову збільшилася до 6 осіб

Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

ОСТАННЄ

Пожежу в криміналістичному центрі МВС України ліквідовано

У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

Зеленський обговорить із прем'єр-міністром Швеції виробництво БМП CV-90 в Україні

Кількість жертв ракетного удару по Чернігову збільшилася до 6 осіб

Угорщина вкотре тимчасово скасувала поїзди в Україну - Укрзалізниця

Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові

Клименко про причину пожежі в криміналістичному центрі: проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, сталася детонація

У Тростянці планують обладнати бомбосховища електронними замками - мер

У районі Кільцевої дороги локалізовано пожежу на складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС - Клименко

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА