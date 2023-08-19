ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД
ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД
ВІДОМО ПРО 5 ЗАГИБЛИХ І 37 ПОРАНЕНИХ, ЗОКРЕМА 11 ДІТЕЙ, УНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОГО УДАРУ ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНІГОВІ - МВД
У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб
Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові
У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб
Відомо про 5 загиблих і 37 поранених, зокрема 11 дітей, унаслідок російського удару по драмтеатру в Чернігові
Клименко про причину пожежі в криміналістичному центрі: проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, сталася детонація
У районі Кільцевої дороги локалізовано пожежу на складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС - Клименко
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