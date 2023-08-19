Події

11:21 19.08.2023

Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

1 хв читати
Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

10 ворожих човнів із 40 окупантами і технікою було знищено за минулу добу на півдні України, повідомила керівниця пресцентру ОК "Юг" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 човнів ворожих. Це спроби (окупантів - ІФ-У) маневрувати між островами. Знову-таки, вони (човни - ІФ-У) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "російського військового корабля", одна великокаліберна гармата і 5 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла Гуменюк.

Теги: #дрг #ок_юг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 19.08.2023
Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

20:53 12.08.2023
Українські військові дали бій російській ДРГ поблизу Зноб-Новгородської громади Сумської області

Українські військові дали бій російській ДРГ поблизу Зноб-Новгородської громади Сумської області

08:29 03.08.2023
У Чернігівській та Сумській області попереджено спроби проникнення на територію України ворожих ДРГ

У Чернігівській та Сумській області попереджено спроби проникнення на територію України ворожих ДРГ

10:03 21.07.2023
У Чернігівській та Сумській областях фіксуються спроби проникнення російських ДРГ - Наєв

У Чернігівській та Сумській областях фіксуються спроби проникнення російських ДРГ - Наєв

15:04 02.03.2023
У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців - Данілов

У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців - Данілов

14:46 02.03.2023
Держприкордонслужба про "українську ДРГ" у РФ: країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну

Держприкордонслужба про "українську ДРГ" у РФ: країна-терорист у всьому одразу безпідставно намагається звинуватити Україну

13:05 02.03.2023
Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

14:18 21.02.2023
У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

11:16 12.02.2023
ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

14:02 21.01.2023
Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

Військові припинили спробу проникнення в Сумську область російської ДРГ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

ОСТАННЄ

У районі Кільцевої дороги локалізовано пожежу на складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС - Клименко

Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

Каховська ГЕС більше не може бути відновлена - глава МВС

Кличко повідомив про пожежу в районі Кільцевої дороги, у промзоні

Окупанти вдарили ракетами по Краматорську, пошкоджено заводський цех - МВС

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Зеленський вирушив із робочим візитом до Швеції

Мер: У Тростянці збитки внаслідок російської агресії оцінюють у $120 млн

На Житомирщині ворог атакував дронами об'єкт інфраструктури, масштаб пошкоджень уточнюється - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА