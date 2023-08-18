Події

18:58 18.08.2023

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України впродовж доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

 

Теги: #генштаб_зсу

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