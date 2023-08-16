Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

Російські окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 30 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура в Одеській області, а також житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, українська протиповітряна оборона знищила в середу дві крилаті ракети Х-59 і 13 ворожих БПЛА "Shahed-136/131".

Російські окупанти завдавали авіаційних ударів на авдіївському напрямку, неподалік Новомихайлівки, Урожайного та Благодатного Донецької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 113 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Костянтинівка та Курахове Донецької області, а також м. Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.