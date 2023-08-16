Кулеба, Резніков і Камишін підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним компаніям із запрошенням до участі у форумі оборонних індустрій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели у вівторок, 16 серпня, в МЗС України координаційну нараду з підготовки до форуму оборонних індустрій, який відбудеться восени.

Як повідомляє пресслужба МЗС, міністри обговорили основні параметри заходу, який збере в Україні провідні українські та іноземні компанії у сфері оборонних індустрій, а також представників урядів для налагодження масштабної спільної роботи.

"За підсумками наради міністри підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним оборонним компаніям із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій щодо організації заходу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що мета форуму - об'єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу і України, і партнерів на основі технологій та зброї натовських зразків.

"Міністерство закордонних справ, Міноборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють спільно над розбудовою оборонної самодостатності України. Ця мета потребує не лише постачань, а й створення, розробки та виробництва сучасної зброї - саме тут, в Україні. Також ідеться про ремонт, доукомплектування та модернізацію західного озброєння", - наголосили в МЗС.

Перший форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси і стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.

2 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

Раніше глава МЗС повідомляв про проведення роботи над організацією міжнародного заходу, який дасть імпульс створенню Альянсу оборонних індустрій, до якого входить Україна.