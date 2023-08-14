Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що німецький уряд включив підтримку України, зокрема й військову допомогу, у планування бюджету до 2027 року.

"На наступні кілька років ми вже твердо запланували подальшу підтримку України при плануванні нашого бюджету. Уряд уже погодив це кілька тижнів тому, і я не сумніваюся, що це також буде підтверджено нашим парламентом найближчими місяцями", - сказав Лінднер на спільній пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Він зазначив, що заплановані €5 млрд військової допомоги - це двостороння допомога. Крім цього, як додав Лінднер, Німеччина робить різні фінансові внески в ЄС, надає підтримку в гуманітарній сфері України і українцям, які рятуються від війни у ФРН.

"Ви знаєте, що Німеччина є найбільшим вкладником у європейський бюджет. У нас також є відповідно висока частка майбутньої фінансової допомоги, яку Європейський союз пообіцяв Україні. У нашому державному бюджеті ми виділили великі кошти на військову сферу до 2027 року, щоб Україна могла продовжувати покладатися на наші внески в найближчі роки", - повідомив Лінднер.

Також міністр фінансів наголосив, що підтримка України Німеччиною від початку повномасштабного вторгнення становить 22 млрд євро, з них 12 млрд євро - військова допомога.