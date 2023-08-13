У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб
В Україну повертаються майже 1000 морських піхотинців після курсу підготовки у британських військових
Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права
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