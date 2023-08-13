Події

19:56 13.08.2023

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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