Події

19:29 11.08.2023

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 5 ракетних, 24 авіаударів і здійснив близько 37 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав п'яти ракетних ударів, застосувавши чотири ракети Х-47 "Кинджал" (одну було знищено) та одну ракету С-300, а також 24 авіаційних ударів і здійснив близько 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 151 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Також російські окупанти завдали авіаційних ударів у районах Кислівки, Першотравневого Харківської області, Невського, Білогорівки Луганської області, Веселого, Залізнянського, Кліщіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області, а також у районах Новоданилівки та Оріхового Запорізької області.

 

Теги: #генштаб_зсу

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