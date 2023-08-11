Події

10:14 11.08.2023

НА ВІННИЧЧИНІ ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА ВІННИЧЧИНІ ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово припиняє доступ відвідувачів на територію Нижньої лаври

Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

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Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

Окупанти обстріляли п'ять районів на Харківщині, загинула мирна мешканка

Зранку ворог атакував смт Комишани Херсонської області, поранено трьох жінок

Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

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