ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК
Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській
Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника
Суд заарештував із можливістю внесення застави одного зі спільників нардепа Гунька, викритого на хабарі в $85 тис.
Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН
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