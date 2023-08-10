Події

19:30 10.08.2023

ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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