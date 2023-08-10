Протягом доби відбулося близько 25 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Протягом доби між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося близько 25 бойових зіткнень на лінії фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в четвер увечері.

Зазначено, що протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області на куп'янському напрямку, а також у районі Богданівки на бахмутському напрямку.

Водночас українські захисники продовжують стримувати наступ російських окупантів у районі Авдіївки на авдіївському напрямку, а також у районі Мар'їнки на мар'їнському напрямку.

На шахтарському напрямку противник намагався безуспішно відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

У Генштабі наголошують, що "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".