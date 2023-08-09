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22:48 09.08.2023

F-16 будут у нас в небе – Зеленский

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F-16 будут у нас в небе – Зеленский


Президент Украины Владимир Зеленский не сомневается в получении истребителей F-16.
«Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе», - сказал он в видеообращении в среду.
По его словам, «мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжаю эту работу, стараюсь максимально дать большую защиту неба».
«На всю нашу территорию требуется гораздо больше систем ПВО, чем сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это «гораздо больше» в конкретные возможности наших воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад», - сказал он, отметив, что «готовим больше конкретики по поводу современных истребителей для наших воинов».
Он также поблагодарил Олафа Шольца за предоставление дополнительных установок Patriot.
«Спасибо Германии, канцлеру лично за выполнение этой договоренности. Это точно спасет тысячи жизней наших людей, точно приблизит нас к созданию полноценного воздушного щита для Украины», - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что после заседания Ставки «произошла также особая коммуникация наших командующих, руководителя Офиса международников с партнерами по обеспечению наших воинов боеприпасами, техникой».

Теги: #украина #зеленский #f_16

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