Події

09:09 08.08.2023

Окупанти безуспішно наступають на східному фронті і зазнають значних втрат в особовому складі - речник Генштабу

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Окупанти безуспішно наступають на східному фронті і зазнають значних втрат в особовому складі - речник Генштабу

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, на південний схід від Малої Токмачки і на північ від Роботиного, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви... Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 37 бойових зіткнень", - сказав Ковальов.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках.

 

Теги: #генштаб_зсу

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