Події

13:09 07.08.2023

Військовослужбовця РФ засуджено до 12 років ув'язнення заочно за жорстоке поводження з жителями Чернігівщини

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Військовослужбовця РФ засуджено до 12 років ув'язнення заочно за жорстоке поводження з жителями Чернігівщини

Російського військовослужбовця, який бив і грабував мирних жителів Чернігівської області під час окупації, засуджено до 12 років позбавлення волі заочно, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури визнано винним військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено на 12 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, у середині березня 2022 року під час окупації села Лукашівка Чернігівського району російський військовослужбовець разом з іншими військовими країни-агресора зайшов на подвір'я, де проживала сім'я з трьома неповнолітніми дітьми.

"З метою отримання інформації про зброю та розташування українських військ військовослужбовець РФ, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, застосував до цивільного чоловіка фізичну силу. Він завдавав йому ударів прикладом автомата по голові, спині, погрожував убивством. Потім військовий держави-агресора дізнався про грошові заощадження, цінні речі сім'ї та заволодів ними", - зазначено в повідомленні.

Згодом, згідно з повідомленням, військовий РФ разом з іншими окупантами ще двічі навідувався до будинку багатодітної сім'ї, влаштовував обшуки, вимагав віддати гроші та цінності, знайдені кошти та дитячий одяг російські військові забирали собі.

 

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