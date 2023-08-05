ТАКОЖ ВИБУХИ ПРОЛУНАЛИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ТАКОЖ ВИБУХИ ПРОЛУНАЛИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ТАКОЖ ВИБУХИ ПРОЛУНАЛИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine
Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine
Київський міський ТЦК всебічно сприятиме слідству у справі воєнкома, який брав участь у схемі переправлення чоловіків за кордон
ЗС України продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби
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