Одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста в Раховском районе Закарпатья – МВД

На Закарпатье одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста в с. Квасы, информировало Министерство внутренних дел Украины в пятницу утром.

«Вчера вечером в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся на отдыхе. Событие произошло в селе Квасы Раховского района», - говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале МВД.

Отмечено, что несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле «скорой». Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу.

После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.