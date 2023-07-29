У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання
Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає
ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання
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