Кабмін схвалив розпорядження про розробку правопису кримськотатарської мови

У п'ятницю Кабінет Міністрів схвалив розпорядження про розробку правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Таке рішення стало результатом роботи засідань Національної комісії з питань кримськотатарської мови, які відбуваються під співголовуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Новий правопис доручено розробити Державній службі з етнополітики та свободи совісті й Міністрству освіти і науки. Ця наукова робота здійснюватиметься за участю Інституту мовознавства ім. Потебні НАН України, Київського національного університету ім. Шевченка, а також меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначається, що "використання латинського алфавіту полегшить вивчення кримськотатарської мови і етнічними кримськими татарами, і всіма охочими".