Події

19:15 27.07.2023

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

1 хв читати

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"

На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр

Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

Рада має намір відновити декларування для чиновників

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала за добу шість ударів по місцях скупчення окупантів

Окупанти завдали по Україні 27 авіаударів і запустили вісім "шахедів", усі збито

ЗСУ відбили наступ окупантів на чотирьох східних напрямках, за добу було 30 бойових зіткнень

Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

На Київщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали 9 людей

Липень цього року поб'є світовий рекорд з екстремальної спеки - Гутерреш

В Україні в аварійному стані перебувають 9% мостів - підсумки перевірок

У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну

"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА