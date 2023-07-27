ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ
"Укренерго" розраховує обійтися без відключень е/е в серпні в умовах украй обмежених потужностей генерації
Гутерреш обіцяє продовжувати контакти з усіма сторонами з приводу "Чорноморської зернової ініціативи"
На південь від Бахмута українські воїни поступово рухаються вперед, на північ від міста - відбивають атаки ворога - Маляр
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