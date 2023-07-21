Жителям окупованого Херсона у рамках примусової паспортизації загрожують депортацією в РФ

Жителів окупованого лівого берега Херсона змушують підписувати документи на отримання російських паспортів під загрозою депортації до РФ, повідомляє Центр національного спротиву у четвер.

"Так, на лівому березі Херсона окупаційні поліцейські провели рейд у смт Горностаївка серед місцевих жителів. У всіх них росіяни взяли відбитки пальців і примусово змусили написати заяву на отримання паспорта ворога, мотивуючи тим, що в іншому випадку їх депортують у РФ".