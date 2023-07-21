Події

07:38 21.07.2023

Жителям окупованого Херсона у рамках примусової паспортизації загрожують депортацією в РФ

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Жителів окупованого лівого берега Херсона змушують підписувати документи на отримання російських паспортів під загрозою депортації до РФ, повідомляє Центр національного спротиву у четвер.

"Так, на лівому березі Херсона окупаційні поліцейські провели рейд у смт Горностаївка серед місцевих жителів. У всіх них росіяни взяли відбитки пальців і примусово змусили написати заяву на отримання паспорта ворога, мотивуючи тим, що в іншому випадку їх депортують у РФ".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #паспортизація #окупанти

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