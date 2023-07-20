Операції ЧФ РФ після виходу із "зернової угоди" стримуватимуть українські безпілотні кораблі та ракети - британська розвідка

Припинення участі РФ у Чорноморській зерновій ініціативі фактично анулювало угоду про безпеку, яка, незважаючи на війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що експортують зерно з України, повідомляють у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер.

"19 липня 2023 року Міноборони Росії заявило, що вважатиме, що всі судна, які наближаються до України, несуть зброю. Чорноморський флот Росії (ЧФ), ймовірно, тепер відіграватиме активнішу роль у зриві будь-якої торгівлі, що продовжується. Однак операціям із блокади ЧФ загрожуватиме небезпека з боку українських безпілотних надводних кораблів і крилатих ракет берегової оборони", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що РФ, імовірно, ухвалила рішення вийти із "зернової угоди" певний час тому, тому що вирішила, що угода більше не служить її інтересам. Зазначається, що свій вихід з угоди окупанти замаскували дезінформацією про те, що цивільні кораблі нібито наражаються на ризик від українських мін і що Україна використовувала "зерновий коридор" у військових цілях, не надавши доказів цих заяв.