У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА
У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА
У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА
РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон
РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон
Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі
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