Події

07:09 19.07.2023

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА

1 хв читати

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИБУХИ, А В НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ЗНОВУ ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ І КАРТА

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

ОСТАННЄ

Окупанти пізно ввечері вівторка атакували Дніпропетровську область БПЛА, його ліквідовано

Змінено маршрут руху поїздів на львівському напрямку у результаті ворожих обстрілів

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

Окупанти використовують порт у Скадовську для вивезення зерна з України у свої порти

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

19 липня: Яке сьогодні свято

Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Глава МЗС Фінляндії відреагувала на вихід РФ із "зернової угоди"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА