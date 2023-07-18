Події

12:52 18.07.2023

СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав убивати українських дітей

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Служба безпеки України задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

"Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в "Ютубі" та "Телеграмі", що налічують кілька сотень тисяч підписників", - повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду (дії, навмисне вчинені з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи)) Кримінального кодексу України.

"Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності", - зазначають у СБУ.

Як повідомлялося, 17 лютого 2023 року суд за матеріалами СБУ засудив Красовського до позбавлення волі на 5 років із конфіскацією майна за заклики до геноциду українців в ефірах телеканала RT і в підконтрольних телеграм-каналах. Суд визнав Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації) та ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

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