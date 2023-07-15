Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по ворогу - Генштаб

За добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу російських окупаційних військ, також ліквідовано 6 ворожих БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, згідно з вечірнім зведенням Генштабу, опублікованим у суботу, авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські захисники протягом доби знищили 6 розвідувальних БПЛА.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж доби вразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.