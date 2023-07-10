Протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому в понеділок увечері.

Зазначається, що українські захисники стійко тримають оборону на куп'янському напрямку. Крім цього, Сили оборони відбили ворожі атаки в районі Григорівки, що на бахмутському напрямку, і в районах Мар'їнки та Красногорівки на мар'їнському напрямку.

На авдіївському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ противника в районі Сєверного Донецької області.

Також протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області на шахтарському напрямку.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначають у Генштабі.