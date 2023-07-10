События

17:33 10.07.2023

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

2 мин читать
Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Более 80% опрошенных украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. Об этом свидетельствую результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-10 июля 2023 года среди граждан Украины, которые сегодня проживают на ее территории, а также украинцев, которые сегодня находятся за рубежом.

"Поддержка вступления в ЕС среди тех, кто проживает сегодня в Украине, составляет 85%, среди тех, кто находится в Европе, - 83%. Против вступления в ЕС: в Украине - 4%, в Европе - 8%", - говорится в пресс-релизе СГ "Рейтинг" по итогам социсследования.

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом в феврале поддержка вступления в ЕС среди тех, кто проживает в Украине, практически не изменилась (в январе 2023 года - 87%). Уровень поддержки во всех макрорегионах Украины - выше 80%",

Опрос в Украине: Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не более 2.2%. Сроки проведения: 7-10 июля 2023 г.

Опрос украинцев в Европе: Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет и старше, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24.02.2022. География стран: 31 страна Европы. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Онлайн-опрос проходил на платформе онлайн-исследований Rating Online. Ошибка репрезентативности исследования не более 3,2%. Сроки проведения: 4-10 июля, 2023 г.

 

Теги: #ес #опрос #рейтинг

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:58 10.07.2023
Среди украинцев в Украине 30% считают, что для победы нужно больше года, среди украинцев в Европе таких 40% – опрос

Среди украинцев в Украине 30% считают, что для победы нужно больше года, среди украинцев в Европе таких 40% – опрос

17:27 10.07.2023
56% украинцев ожидают от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО гарантий вступления Украины в Альянс – опрос

56% украинцев ожидают от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО гарантий вступления Украины в Альянс – опрос

18:00 08.07.2023
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос

Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос

16:22 08.07.2023
ЕС приветствовал завершение уничтожения химоружия США

ЕС приветствовал завершение уничтожения химоружия США

11:52 07.07.2023
КМИС: 70% опрошенных украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну

КМИС: 70% опрошенных украинцев считают себя счастливыми, несмотря на войну

10:27 07.07.2023
Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения о выделении EUR500 млн на наращивание производства боеприпасов

Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения о выделении EUR500 млн на наращивание производства боеприпасов

01:33 07.07.2023
Чехия будет стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

Чехия будет стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

19:34 06.07.2023
Порошенко о членстве Украины в ЕС: главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи

Порошенко о членстве Украины в ЕС: главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи

12:14 04.07.2023
Четверть украинцев не видят необходимости учить английский - опрос Viber

Четверть украинцев не видят необходимости учить английский - опрос Viber

10:14 04.07.2023
В Украине почти не изменилась самооценка благосостояния граждан, несмотря на объективное снижение доходов – соцопрос КМИС

В Украине почти не изменилась самооценка благосостояния граждан, несмотря на объективное снижение доходов – соцопрос КМИС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет Украина-НАТО проведет первое заседание 12 июля

Столтенберг о сообщении Кулебы про ПДЧ: переговоры еще идут, окончательное решение еще не принято

В Сумской области решили подготовить и эвакуировать жителей 5-километровой пограничной зоны

ВСУ берут Бахмут под огневой контроль – Сырский

Союзники НАТО достигли консенсуса касательно устранения ПДЧ с пути Украины к членству - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы обороны за неделю освободили от оккупантов 14 кв. км территории на юге и востоке Украины – Маляр

Совет Украина-НАТО проведет первое заседание 12 июля

Столтенберг о сообщении Кулебы про ПДЧ: переговоры еще идут, окончательное решение еще не принято

Столтенберг: Зеленский примет участие в инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО

В Сумской области решили подготовить и эвакуировать жителей 5-километровой пограничной зоны

ВСУ берут Бахмут под огневой контроль – Сырский

Капитан российского судна уведомлен о подозрении в перевозке награбленного зерна

Ливни в Индии привели к гибели около 20 человек

Стефанчук: В Риге главы парламентов призвали союзников продолжить предоставление Украине систем ПВО, дальнобойной артиллерии, танков и самолетов

Главы шести парламентов призвали участников Вильнюсского саммита взять на себя обязательства по поводу членства Украины в НАТО – Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА