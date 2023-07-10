Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Более 80% опрошенных украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. Об этом свидетельствую результаты социологического опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-10 июля 2023 года среди граждан Украины, которые сегодня проживают на ее территории, а также украинцев, которые сегодня находятся за рубежом.

"Поддержка вступления в ЕС среди тех, кто проживает сегодня в Украине, составляет 85%, среди тех, кто находится в Европе, - 83%. Против вступления в ЕС: в Украине - 4%, в Европе - 8%", - говорится в пресс-релизе СГ "Рейтинг" по итогам социсследования.

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом в феврале поддержка вступления в ЕС среди тех, кто проживает в Украине, практически не изменилась (в январе 2023 года - 87%). Уровень поддержки во всех макрорегионах Украины - выше 80%",

Опрос в Украине: Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не более 2.2%. Сроки проведения: 7-10 июля 2023 г.

Опрос украинцев в Европе: Аудитория: украинцы в возрасте от 18 лет и старше, которые нашли временное убежище в странах Европы после 24.02.2022. География стран: 31 страна Европы. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Онлайн-опрос проходил на платформе онлайн-исследований Rating Online. Ошибка репрезентативности исследования не более 3,2%. Сроки проведения: 4-10 июля, 2023 г.