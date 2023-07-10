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13:17 10.07.2023

Голови шести парламентів закликали учасників Вільнюського саміту взяти на себе зобов'язання щодо членства України в НАТО - Стефанчук

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Голови шести парламентів закликали учасників Вільнюського саміту взяти на себе зобов'язання щодо членства України в НАТО - Стефанчук

Голови парламентів України, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини та Польщі ухвалили спільну заяву й закликали союзників - учасників Вільнюського саміту, зокрема, узяти на себе зобов'язання щодо членства України в НАТО та визначити шлях для приєднання держави до Альянсу, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Це останнє рішення на високому парламентському рівні щодо членства України в Альянсі напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Спікери парламентів, зокрема, закликали союзників - учасників Вільнюського саміту взяти на себе зобов'язання щодо того, що Україна стане членом НАТО, а Альянс визначить шлях для приєднання України до НАТО; тісно співпрацювати для розроблення зобов'язань щодо безпеки для України, які жодним чином не будуть альтернативою членства України в НАТО та не повинні уповільнювати прогрес України на цьому шляху", - написав голова ВР на своїй сторінці у фейсбуці після спільного брифінгу зі спікерами парламентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі та України в Парижі.

Крім того, у спільній заяві голів парламентів також акцентується на необхідності з боку союзників підтримати Формулу миру президента України Володимира Зеленського.

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