ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ
ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ
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