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20:50 07.07.2023

ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

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