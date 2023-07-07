Зеленський обговорив із керівництвом парламенту Чехії питання Формули миру та набуття Україною членства в НАТО і ЄС

У межах візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом і президентом Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Як повідомляється на офіційному порталі президента України в п'ятницю, "Зеленський висловив подяку президенту Сенату та чеському народові за постійну й дієву підтримку України у відсічі збройній агресії Російської Федерації та за надання допомоги тимчасово переміщеним українським громадянам".

Президент України також наголосив на важливості ухвалення Сенатом постанов про визнання злочинів Росії в Україні геноцидом українського народу та підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, що свідчить про чітку політичну позицію Чеської Республіки.

Як наголошується в повідомленні, "особливу увагу під час розмови було приділено обговоренню питання щодо проведення Глобального саміту з імплементації Української Формули миру та якнайшвидшого набуття Україною членства в НАТО та Європейському Союзі".

Зеленський також подякував Вистрчілу за активну позицію Чехії щодо відновлення України та важливих українських ініціатив. "Проведення в Празі в жовтні другого парламентського саміту Кримської платформи наблизить до спільної мети - деокупації Кримського півострова та всіх тимчасово окупованих територій України", - підсумував глава держави, якого цитує пресслужба

Вистрчіл подарував Зеленському символічний ключ від Сенату Чехії. "Найбільшим друзям, тим, кого ми поважаємо, ми передаємо ключ від чеського Сенату. Оскільки у вас буде ключ від чеського Сенату, двері Сенату і наші серця будуть завжди відчинені", - сказав Вистрчіл.

Президент України подякував Сенату Чехії за подарунок. "Вважаю, що це ключ, на який заслуговують наш народ, наші військові. Дякую Сенату за таку ознаку визнання міцності нашої держави і боротьби за нашу незалежність. Хочу подякувати вам за те, що ви нам відкрили двері на самому початку вторгнення Росії. Відкрили без будь-яких умов, прихистили наших людей", - сказав Зеленський.

Крім того, сенатор Їржі Ружичка подарував главі держави шеврон, який йому передали чеські волонтери, що понад рік працюють в Україні.

Під час зустрічі з президентом Палати депутатів парламенту Чехії Зеленський подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту.

Співрозмовники наголосили на необхідності санкційного тиску на Росію в межах ЄС та інших міжнародних організацій, а також взаємодії сторін у реалізації курсу України на повноправне членство в ЄС і НАТО. У цьому контексті президент України висловив сподівання на максимально активну позицію з цих питань Палати депутатів парламенту Чехії.

Президент Зеленський також подякував за надання гуманітарної допомоги та активну позицію Чехії в питанні відновлення України.