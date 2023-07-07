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11:42 07.07.2023

Зеленський: Перемога України - відновлення територіальної цілісності, повернення полонених і дітей

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Зеленський: Перемога України - відновлення територіальної цілісності, повернення полонених і дітей

Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемога України має стосуватися всіх людей, а не якоїсь однієї категорії.

"Є люди, які втратили дім, є люди, які втратили своїх близьких. І дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона справді була для всіх. І тому так важливо, щоб було відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав він у п'ятницю журналістам у Празі після переговорів із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Важливо, щоб повернулися полонені. Важливо, щоб повернулися вкрадені діти. І важливо, щоб було покарання за злочини вбивць. Я думаю, це головні речі, які об'єднують усіх нас". - сказав Зеленський.

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