Події

21:45 04.07.2023

У ЗМІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СИЛЬНІ ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ

1 хв читати

У ЗМІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СИЛЬНІ ВИБУХИ В ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

ЗСУ офіційно заявили про можливу підготовку окупантами провокації на території ЗАЕС найближчим часом

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

ОСТАННЄ

Рада планує на найближчому засіданні розглянути законопроєкт про медичний канабіс

ПА ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією

Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

Група Єрмака-Макфола представила новий звіт щодо посилення санкцій проти військово-промислового комплексу РФ

ЗСУ офіційно заявили про можливу підготовку окупантами провокації на території ЗАЕС найближчим часом

Лубінець: В Україну вдалося повернути родину, незаконно депортовану в РФ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

У Києві через спеку обмежать рух важких вантажівок

Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 43 осіб - Харківська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА