Події

18:56 04.07.2023

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по Первомайському, 35 авіаційних ударів і здійснив близько 50 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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Протягом доби ворог завдав ракетного удару по Первомайському, 35 авіаційних ударів і здійснив близько 50 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по Первомайському Харківської області, 35 авіаційних ударів і здійснив приблизно 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці у вівторок увечері.

На волинському та поліському напрямках ситуація без змін.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 112 населених пунктів на восьми напрямках. Крім цього, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області та Рівнопілля Запорізької.

 

Теги: #генштаб_зсу

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