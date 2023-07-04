Події

13:49 04.07.2023

На Бердянском направлении зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов до 2 км - Шершень

1 хв читати
На Бердянском направлении зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов до 2 км - Шершень

Продвижение в глубину обороны врага до 2 км зафиксировано на Бердянском направлении, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага до 2 км. Закрепляемся на достигнутых рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - сказал Шершень в видео, опубликованном на странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Он подчеркнул, что враг оказывает "ожесточенное сопротивление", однако украинские воины системно давят на определенные участки фронта", "продавливают и беспощадно уничтожают" боевой потенциал оккупационных войск.

По информации спикера пресс-центра, за сутки ликвидировано 72 оккупанта, ранено 166 чел.

Теги: #война #всу #таврия

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:38 04.07.2023
Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

22:51 19.06.2023
Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

22:36 19.06.2023
У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

04:55 17.06.2023
Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх - Маляр

Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх - Маляр

13:20 16.05.2023
Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

17:31 10.04.2023
Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

21:08 07.04.2023
Байден на рік продовжив у США дію режиму НС, запровадженого через шкідливу політику РФ, що подовжує санкційний режим стосовно Москви

Байден на рік продовжив у США дію режиму НС, запровадженого через шкідливу політику РФ, що подовжує санкційний режим стосовно Москви

03:14 28.03.2023
Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

04:35 16.03.2023
ЗСУ збили ворожий БПЛА

ЗСУ збили ворожий БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

ОСТАННЄ

На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

Макрон пропонує штрафувати сім'ї молодих людей, які беруть участь у заворушеннях

Прокуратура Києва викрила злочинну групу, яка за допомогою фішингу заволоділа 11 млн грн Фонду гарантування вкладів

Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК

Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

Чверть українців не бачать необхідності вчити англійську - опитування Viber

СБУ затримала ворожого агента, який готував ракетні удари по будівлі управління СБУ та оборонному заводу Миколаєва

В Україні майже не змінилася самооцінка добробуту громадян, попри об'єктивне зниження доходів - соцопитування КМІС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА