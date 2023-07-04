На Бердянском направлении зафиксировано продвижение в глубину обороны оккупантов до 2 км - Шершень

Продвижение в глубину обороны врага до 2 км зафиксировано на Бердянском направлении, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны врага до 2 км. Закрепляемся на достигнутых рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - сказал Шершень в видео, опубликованном на странице объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Он подчеркнул, что враг оказывает "ожесточенное сопротивление", однако украинские воины системно давят на определенные участки фронта", "продавливают и беспощадно уничтожают" боевой потенциал оккупационных войск.

По информации спикера пресс-центра, за сутки ликвидировано 72 оккупанта, ранено 166 чел.